Romano: «Icardi-Juventus? Possibile idea a una condizione»

Mauro Icardi torna in Italia? L’ex numero nove dell’Inter, ora al Paris Saint-Germain, è infatti spesso accostato a club italiani come Juventus, Milan ma anche Roma. Ecco le ultime sul suo futuro secondo Fabrizio Romano di “Sky Sport”

OPZIONE – L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, intervenuto a “Sky Sport 24”, non chiude a un ritorno di Mauro Icardi in Italia: «Può essere uno dei nomi nella lista della Juventus se dovesse partire Cristiano Ronaldo. Al momento non c’è nessuna trattativa, ma può esserci in futuro visto che è un giocatore che è sempre piaciuto al club bianconero».