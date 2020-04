Romano: “Icardi, Juventus idea valida! Il punto sui 4 riscatti per l’Inter”

Fabrizio Romano ha risposto alle domande dei tifosi su “Calciomercato.com”. Il giornalista ed esperto di mercato ha fatto il punto sulla situazione di Icardi, ma anche degli altri calciatori in prestito dall’Inter con diritto di riscatto

TORMENTONE – Fabrizio Romano risponde così su un possibile ritorno di fiamma tra i bianconeri e l’argentino: «Fabio Paratici ha sempre stimato moltissimo Mauro Icardi, è un suo pallino. Per questo l’idea Juventus per luglio è sicuramente valida visto che l’Inter non conta più su di lui da quando c’è Antonio Conte. Anche Maurizio Sarri adora Icardi ed è convinto che sia perfetto per giocare con Cristiano Ronaldo per come occupa l’area: capisco il suo giudizio essendo abituato a vedere CR7 con una punta come Karim Benzema per anni, ma la Juve prenderebbe Mauro più che volentieri»

RISCATTI IN BALLO – Romano fa il punto della situazione sui quattro calciatori in prestito con diritto di riscatto: «In ordine di probabilità: Ivan Perisic ha chances, Joao Mario con uno sconto, Valentino Lazaro e Icardi sono riscatti lontani. Il valore di mercato per tutti i giocatori al mondo è al ribasso con la crisi post Coronavirus».

NOVITÀ – Romano sui prossimi cambiamenti della prossima Inter: «Sugli esterni di certo, a centrocampo ci sarà almeno un rinforzo mentre in attacco tutto dipenderà da Lautaro Martinez».

Fonte: Calciomercato.com – Fabrizio Romano