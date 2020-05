Romano: “Icardi ha aperto alla permanenza al PSG! Paredes all’Inter? No”

Condividi questo articolo

Icardi apre alla permanenza al PSG, cambiando idea rispetto a qualche tempo fa. Lo scrive Fabrizio Romano, esperto di mercato di “Sky Sport”, rispondendo ad alcune domande su “Calciomercato.com”. Il giornalista poi smentisce un possibile inserimento di Paredes nell’affare con l’Inter

RISCATTO IN ARRIVO? – Fabrizio Romano aggiorna così la situazione dell’attaccante argentino: «Mauro Icardi ha cambiato la sua posizione negli ultimi mesi aprendo alla permanenza al PSG, in più dai club filtra che il contratto di Mauro col Paris sia già depositato quindi non ha alcun potere decisionale. Leandro Paredes nell’affare? No, al momento non è quello che cerca l’Inter».

Fonte: Fabrizio Romano – Calciomercato.com