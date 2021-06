Romano: «Hakimi, PSG e Chelsea non arrivati a 80 mln. Intenzione Inter»

Fabrizio Romano ha parlato delle situazioni di calciomercato relative ai giocatori dell’Inter, Achraf Hakimi e Lautaro Martinez.

ESTERNO – Fabrizio Romano ha spiegato, nel corso di “Sky Sport 24”, le situazioni Achraf Hakimi e Lautaro Martinez, di cui ha parlato ieri il loro agente (vedi articolo). Il giornalista ha riferito che il PSG ci sta lavorando da giorni per il laterale, senza però arrivare agli 80 milioni di euro richiesti dall’Inter. Allo stesso tempo nemmeno il Chelsea, altro club interessato all’esterno marocchino, avrebbe offerto queste cifre.

ATTACCANTE – Per quanto riguarda l’attaccante argentino, come già detto dall’agente, ad oggi non si starebbe ragionando per una cessione. L’intenzione dell’Inter sarebbe quella di cedere al massimo un pezzo pregiato tra i suoi giocatori più importanti.

Fonte: Sky Sport 24 – Fabrizio Romano