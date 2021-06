Romano: «Hakimi, il prezzo del cartellino. PSG deve alzare l’offerta»

Fabrizio Romano ha aggiornato sulla situazione relativa ad Achraf Hakimi, esterno marocchino di proprietà dell’Inter, nel mirino del PSG.

TWEET – È di pochi minuti l’aggiornamento da parte di Fabrizio Romano sulla trattativa tra PSG e Inter per il cartellino dell’esterno nerazzurro, Achraf Hakimi. Questo il messaggio su Twitter del giornalista esperto di calciomercato. “Il Paris Saint-Germain sta ancora lavorando per ingaggiare Achraf Hakimi dall’Inter. Cartellino del prezzo € 80m, quindi il PSG deve alzare l’offerta. Il Bayern non ha aperto trattative“.

Fonte: Twitter Fabrizio Romano