Romano: “Hakimi, la verità sulla ‘clausola’ Real Madrid. Il dettaglio”

Condividi questo articolo

Fabrizio Romano

Fabrizio Romano ha parlato di Achraf Hakimi, esterno dell’Inter, e della presunta clausola di recompra in favore del Real Madrid

DETTAGLIO – Queste le parole di Fabrizio Romano su Achraf Hakimi, su “Calciomercato.com”. «La vera svolta è sulle fasce. Così l’Inter di Antonio Conte è convinta di aver cambiato marcia, lo ha spiegato anche l’allenatore dopo la vittoria di Benevento: “Hakimi è stato il nostro investimento di quest’anno”, parla già il campo. Un gol e due assist in quasi 120 minuti, un impatto devastante di Achraf Hakimi preso per 40 milioni più bonus dal Real Madrid. Su cui c’è da ricordare e chiarire un dettaglio importante».

CLAUSOLA – Romano sulla presunta clausola di recompra in favore dei Galacticos. «Negli accordi tra club non esiste alcuna clausola di recompra per il Real Madrid, nessuna cifra prefissata. Semplicemente, i Blancos avranno il vantaggio di poter pareggiare eventuali offerte future da parte di altri club, ma tutto sarà comunque in mano alla volontà del giocatore. Non potrà andare via dall’Inter automaticamente, senza l’ok dei nerazzurri e di Hakimi stesso».

Fonte: Fabrizio Romano – Calciomercato.com