Romano: «Hakimi, Inter non scende sotto 80mln. Bonus possono aiutare»

Fabrizio Romano – giornalista sportivo ed esperto di calciomercato – è intervenuto negli studi di “Sky Sport 24” per fare il punto sul mercato dell’Inter, specialmente sulle voci di un possibile passaggio di Achraf Hakimi al PSG.

POSIZIONE FERMA – L’Inter non si muove dalla sua posizione su Achraf Hakimi. Il PSG punta il giocatore, ma i nerazzurri sono chiari sulle richieste per il giocatore: «La posizione dell’Inter è molto chiara: 80 milioni o Achraf Hakimi non va via. Un messaggio mandato specialmente al PSG che sta spingendo nei contatti. I francesi sono arrivati a circa 60 milioni, ma sotto quelle condizioni i nerazzurri non cedono il giocatore. Certo è che è un’opportunità per fare cassa. Il fattore tempo gioca un ruolo importante, probabilmente i bonus saranno decisivi».