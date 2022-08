Romano: «Gosens-Bayer Leverkusen, decisione Inter dopo incontro di ieri»

Fabrizio Romano ha pubblicato un nuovo messaggio sul discorso Robin Gosens, esterno tedesco dell’Inter nel mirino del Bayer Leverkusen.

DECISIONE – Queste le parole su Twitter da parte di Fabrizio Romano. “Gosens al Bayer Leverkusen è ora lontano – non accadrà come stanno le cose. L’Inter ha deciso di non cedere il sinistro tedesco dopo l’incontro di ieri pomeriggio. A meno che non arrivi una nuova proposta, l’Inter è pronta a tenere Gosens“.

Fonte: Twitter Fabrizio Romano