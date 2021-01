Romano: “Gomez, nessuna mossa Inter. La soluzione giusta…”

Fabrizio Romano ha parlato del futuro del Papu Gomez, giocatore in uscita dall’Atalanta, nel mirino dell’Inter e non solo

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, in collegamento con gli studi di “Sky Sport 24”, non è ancora stata trovata la soluzione giusta per il Papu Gomez. Il giocatore, in rottura con Gian Piero Gasperini, è in uscita dall’Atalanta. L’argentino sarebbe nel mirino, tra le altre, della Juventus, che in questo momento non ha portato niente di concreto, e dell’Inter, che non si sarebbe ancora ufficialmente mossa.