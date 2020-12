Romano: “Giroud, in Serie A non solo l’Inter. Il Chelsea però cambia idea”

Condividi questo articolo

Olivier Giroud Chelsea

Giroud, protagonista nell’ultimo periodo con il Chelsea, da tempo interessa all’Inter. In Serie A però il club nerazzurro non è il solo. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su “Calciomercato.com” però, ci sarebbe pure il Milan. Il Chelsea intanto avrebbe cambiato idea riguardo l’impiego del centravanti francese.

IN LISTA – Giroud, dall’addio scontato a giocatore decisivo con la maglia del Chelsea. Utilizzato nell’ultimo periodo da Frank Lampard, il centravanti francese si è messo in mostra in Premier League e in UEFA Champions League. Il calciatore è sempre in cima alla lista dei desideri dell’Inter, che lo scorso gennaio sfiorò l’acquisto, ma secondo Fabrizio Romano non ci sarebbe solo il club nerazzurro: «Il suo nome è spuntato per il Milan nel lungo elenco del vice Ibrahimovic, un’idea di blitz che non trova ad oggi riscontri concreti perché il club rossonero sa bene che la situazione è cambiata. Oggi, la strategia del Chelsea sta andando su un binario differente. Per questo dal Milan non sono arrivati segnali forti o concreti finora, i Blues spingono per tenere Giroud fino a giugno visto che sta facendo benissimo da vice Werner. Fino a novembre ha giocato poco, era pronto a chiedere la cessione ma da quel momento in poi la sua stagione è svoltata. Gol in Champions, leadership ogni volta che è stato chiamato in causa e spazio prezioso in ottica Europeo cui Giroud tiene tanto. Ecco perché l’idea di rimanere a Londra è reale, più di un assalto italiano. Col Milan che sa tutto, è informato e per questo guarda altrove. Proprio come l’Inter. A meno che non sia Olivier a chiedere di andare via, cosa che da novembre in poi non ha più fatto».

Fonte: Fabrizio Romano – Calciomercato.com