Romano: «Gallagher, Inter e Roma su di lui. Scelta chiara del giocatore»

Fabrizio Romano nel suo Podcast Here We Go! ha fatto il punto su un nuovo giocatore che l’Inter sta monitorando: Conor Gallagher, giovane talento del Chelsea in prestito al Crystal Palace

NUOVO OBIETTIVO – Fabrizio Romano, noto giornalista esperto di calciomercato, ha fatto il punto su Conor Gallagher. Il giovane talento del Chelsea è finito anche nel mirino della società nerazzurra: «Ci sono diverse voci, specialmente in Italia, su Gallagher. Da quanto risulta sono interessati sia Mourinho, sia l’Inter. Al momento però non c’è nulla di concreto e il calciatore ha tutta l’intenzione di mostrare le sue qualità al Chelsea e non lasciare la Premier League».