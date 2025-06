Romano: «Galatasary forte su Calhanoglu! Inter, nodo economico»

Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione in merito al futuro di Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter su cui è molto forte l’interesse del Galatasaray. Questi gli ultimi aggiornamenti.

POTENZIALE TELENOVELA – Hakan Calhanoglu e l’Inter potrebbero vivere l’ultima esperienza insieme in occasione dell’attuale Mondiale per Club negli USA. A confermare la possibilità di una cessione è il giornalista Fabrizio Romano, che direttamente dal suo canale Youtube ha raccontato gli ultimi sviluppi relativi al forte interesse del Galatasaray per il calciatore: «Risulta che finora il Galatasaray non abbia ancora inviato una proposta all’Inter per Calhanoglu. Il club turco si sta preparando, nei prossimi giorni l’agente del calciatore nerazzurro sarà a Istanbul. Il punto cruciale dell’affare è rappresentato dalle richieste dell’Inter. Il Galatasaray vuole vedere l’agente del turco per capire – prima di tutto – cosa può accadere dal punto di vista del giocatore e soprattutto ciò che può succedere con l’Inter».

Calhanoglu-Galatasaray, l’Inter deve fare i conti con una realtà

L’OSTACOLO – Romano ha poi proseguito facendo riferimento a un potenziale elemento di attrito tra le due società contraenti: «Il Galatasaray è solito fare sforzi per gli stipendi, meno per i cartellini. Ci sarà da capire questo tipo di aspetto. Al momento, comunque, non c’è stata ancora nessuna offerta ufficiale, vedremo cosa il Galatasaray dirà all’agente del giocatore nei prossimi giorni».