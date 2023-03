Romano: «Futuro Brozovic dipende anche da Inzaghi! Dumfries…»

Fabrizio Romano ha dato aggiornamenti di mercato su Brozovic e Dumfries, rispettivamente centrocampista ed esterno dell’Inter. Occhio alla Premier League

IN USCITA − Nella sua rubrica Caught offside, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha aggiornato sul futuro di Dumfries: «Manchester United? Al momento non c’è nulla di concreto o avanzato. E questo è il motivo per cui ha nominato un nuovo agente. Penso che un compenso vicino ai 30/35 milioni di euro potrebbe essere sufficiente per firmare Dumfries. Sicuramente la Premier League è la sua priorità, ma tutte le opzioni sono aperte».

OBIETTIVO − Poi Romano si è concentrato anche su Brozovic: «Sono a conoscenza di alcuni rapporti in Italia che collegano Marcelo Brozovic come obiettivo per il Liverpool, ma ad oggi non ci sono stati contatti concreti. Ma Brozovic potrebbe essere un’opzione per molti club in estate perché potrebbe lasciare l’Inter, dipenderà anche dalla situazione dell’allenatore. A gennaio il suo nome è stato discusso con il Barcellona».