Romano: «Fenerbahce ai dettagli con Dzeko! Obiettivo principale»

Dzeko sta per salutare l’Inter per accasarsi al Fenerbahce in Superliga turca. Il bosniaco si unirà a parametro, la trattativa è ai dettagli

PARTI VICINE − Fabrizio Romano dà aggiornamenti su Dzeko, ormai prossino a lasciare l’Inter: «Il Fenerbahce sta avanzando nelle trattative per far firmare Edin Dzeko come parametro zero. I colloqui stanno procedendo bene, lui è l’obiettivo principale e si stanno discutendo i dettagli chiave. Inoltre, il Fenerbahce è vicino a nominare Vincenzo Montella come nuovo allenatore».