Romano: “Eriksen-Inter, offerta al Tottenham e fiducia! La convinzione”

Intervenuto ai microfoni di “Sky Sport 24”, Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato, ha parlato della trattativa tra Inter e Tottenham per Christian Eriksen

NOVITÀ – Queste le parole di Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato di “Sky Sport”, sulla trattativa tra Inter e Tottenham per Christian Eriksen: «Ieri c’è stata una cena tra Beppe Marotta e l’agente di Christian Eriksen, Martin Schoots, che testimonia l’accordo, il patto di ferro dal punto di vista contrattuale per 8 milioni di euro a stagione come ingaggio più altri due milioni di bonus dall’Inter. Quest’ultima senta di avere in pugno il giocatore del Tottenham, ma si deve ancora definire qualche aspetto dal punto di vista dell’accordo tra i due club. Adesso stanno parlando anche attraverso intermediari per completare questo discorso dal punto di vista economico. La richiesta è di 20 milioni di euro nonostante il giocatore vada in scadenza tra pochi mesi. Il presidente è sempre molto tosto, quando si tratta di giocatori di questo livello. Ma l’Inter riconosce il giocatore intorno ai 12 milioni di euro. Questa la nuova offerta fatta dall’Inter nelle ultime ore. C’è grande fiducia, c’è la convinzione che ormai possa essere davvero soltanto una questione di tempo per vedere Eriksen a Milano. Con il Tottenham ci si sta lentamente avvicinando. Il traguardo è sempre più vicino».