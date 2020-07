Romano: “Emerson Palmieri-Inter, contatti positivi. Si cerca la formula”

Condividi questo articolo

Fabrizio Romano, intervenuto in collegamento nel corso della trasmissione “Sky Calcio Live Estate” ha parlato del mercato dell’Inter. Tutto ruota intorno al nome di Emerson Palmieri, esterno del Chelsea, che potrebbe approdare in nerazzurro

CONTATTI POSITIVI – Le ultime sul possibile arrivo di Emerson Palmieri all’Inter da Fabrizio Romano: «L’Inter sta organizzando la rivoluzione sulle fasce, preso Hakimi dal Real Madrid il prossimo potrà essere Emerson Palmieri. I contatti con il Chelsea ed il calciatore sono positivi. L’esterno ex Roma e Palermo non è indispensabile nei piani di Frank Lampard ed ha voglia di tornare in Serie A. Conosce bene Antonio Conte, che lo ha portato a Londra durante la sua esperienza in Inghilterra. Si sta lavorando sulla possibile forma, Palmieri è l’obiettivo principale per la fascia sinistra nerazzurra».