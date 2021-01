Romano: Â«Dzeko non esclude Eder, Pinamonti sempre in uscita dall’InterÂ»

Romano: «Dzeko non esclude Eder, Pinamonti sempre in uscita dall’Inter»

Fabrizio Romano

Dzeko, ore calde per il possibile scambio tra Inter e Rome con Sanchez che andrebbe in giallorosso. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Eder resta sempre un nome percorribile per la dirigenza nerazzurra anche con l’arrivo del bosniaco ma con la cessione di Pinamonti

ORE CALDE – Dzeko-Sanchez, ore calde di mercato tra Inter e Roma che proveranno fino al termine del mercato invernale a concretizzare lo scambio che di fatto converrebbe ad entrambe le società. Il possibile arrivo dello bosniaco in nerazzurro però, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano su “Calciomercato.com”, non escluderebbe l’arrivo anche di Eder già osservato nelle scorse settimane: «La trattativa per Edin Dzeko all’Inter e Alexis Sanchez alla Roma va avanti. Si procede nel dialogo alla ricerca dell’accordo sugli ingaggi, incastri da completare e un discorso certamente non semplice ma su cui si continua a negoziare. Ma attenzione perché potrebbe non essere finita qui: dovesse arrivare Dzeko, l’Inter non escluderebbe di provare a cedere Pinamonti nelle curve finali del mercato avendo in quel caso già tre prime punte fisiche di ruolo con Romelu Lukaku, Lautaro Martinez e il bosniaco. Soltanto nel caso in cui dovesse arrivare Dzeko (ad oggi, nessun accordo ancora raggiunto), la dirigenza penserebbe a un prestito con riscatto già fissato per Pinamonti andando a valutare la soluzione low cost Eder come quarta punta con caratteristiche più vicine a Sanchez, in quell’eventualità destinato alla Roma. Valutazioni in corso, l’italo-brasiliano torna di moda dopo esser stato un’idea congelata nelle settimane scorse. Ma tutto dipende da Dzeko. Dentro o fuori».