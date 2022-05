Romano: «Dybala pensa all’Inter e viceversa! Marotta ben informato»

Romano giornalista ed esperto di mercato, nel corso del suo podcast Here We Go su Spotify ha parlato dell’interesse dell’Inter per Paulo Dybala e viceversa.

LE ULTIME – Fabrizio Romano aggiorna riguardo l’interesse dell’Inter per l’argentino in uscita dalla Juventus: «Escludo da subito la presunta offerta del Borussia Dortmund per Paulo Dybala, ad oggi l’argentino valuta altre cose e tra queste c’è sicuramente l’Inter. Però allo stesso tempo la smentita del suo procuratore ieri non è soltanto di facciata, nel senso che ad oggi non c’è un accordo definitivo. I nerazzurri ci sono con Beppe Marotta è ben informata a riguardo e monitora la situazione ma ad oggi non è ancora in chiusura. Ci saranno novità solo verso la fine della stagione. Questo non vuol dire che Dybala non andrà all’Inter, è una possibilità da monitorare, ma non ancora conclusa».