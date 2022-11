Romano: «Dumfries sempre nel mirino del Chelsea. Inter fissa il prezzo»

Fabrizio Romano, giornalista esperto di mercato, in un video pubblicato attraverso il suo sito ha parlato dell’interesse del Chelsea per Denzel Dumfries, soprattutto dopo l’infortunio di Reece James che non andrà ai Mondiali.

INTERESSE VIVO – Il Chelsea non ha mai abbandonato la pista Denzel Dumfries, soprattutto adesso con l’infortunio di James. Questo il parere di Fabrizio Romano: «Il Chelsea vorrebbe ingaggiare il sostituto di James a destra. Il club è sempre interessato a Denzel Dumfries dall’Inter, che era già in lista insieme a Kyle Walker-Peters, ma ha deciso di restare all’Inter. Non sarà facile acquistarlo a gennaio, anche perché l’Inter per lui chiede più di 30 milioni di euro».