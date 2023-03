Romano: «Conte-Tottenham, situazione chiara. Una seria possibilità»

Fabrizio Romano ha parlato del futuro di Antonio Conte, allenatore del Tottenham ed ex tecnico dell’Inter. Le dichiarazioni del giornalista.

FUTURO – Queste le parole da parte di Fabrizio Romano nel proprio canale YouTube sul futuro di Antonio Conte, allenatore del Tottenham, in Inghilterra accostato anche all’Inter negli scorsi giorni (vedi articolo). «Quello che possiamo dire sul Tottenham è che il futuro di Antonio Conte sarà chiarito, come detto, a fine stagione, ma la situazione su Conte è molto molto chiara. Al momento l’idea, da quello che capiamo, per Antonio Conte è ancora qualcosa di non deciso, ma quello che possiamo dire, ha detto che discuteremo alla fine della stagione con il Tottenham, con il board ovviamente, con Fabio Paratici, con Daniel Levy. E quindi avranno un incontro alla fine della stagione, ma la sensazione con il Tottenham e la sensazione con le persone vicine ad Antonio Conte è che ci sia una seria possibilità per l’allenatore italiano di lasciare il Tottenham alla fine della stagione».

SERIA POSSIBILITÀ – Romano ha poi aggiunto. «Il suo contratto è stimolante, c’è un’opzione nel contratto. Quindi spetta ovviamente al club discutere con Conte per pianificare il futuro, ma al momento la prospettiva è che ci sia un’enorme possibilità per Antonio Conte di andare via alla fine della stagione. Quindi è una seria possibilità. Nulla è ancora deciso, ma è una seria possibilità per Conte di andare via alla fine della stagione e sappiamo quanto ami il calcio italiano, l’Italia. Anche per motivi familiari non è stato un momento per niente facile per Antonio Conte sul piano personale nelle ultime settimane e mesi. Quindi vedremo cosa succederà tra Conte e il Tottenham ma, da quello che ho capito, c’è una seria possibilità per lui di lasciare il Tottenham alla fine della stagione soprattutto dopo la partita deludente con il Milan».

