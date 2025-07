Romano conferma: «Lookman vuole l’Inter! La prima offerta»

Fabrizio Romano, nel corso della sua diretta sul canale Youtube, ha raccontato la storia inerente Ademola Lookman e il suo pressing per unirsi all’Inter.

TRATTATIVA – Fabrizio Romano non chiude alla trattativa shock di oggi: «Confermiamo l’indiscrezione del CdS sull’inserimento molto forte dell’Inter per Ademola Lookman. L’Atletico Madrid resta sul calciatore ma ha bisogno di una cessione in attacco. Se non vende qualcuno non può chiudere l’operazione. Proprio una questione di incastri, posti, c’è una serie di cose che lega il discorso Lookman alle uscite. Tutto ciò favorisce l’Atalanta, che all’estero chiede 40 milioni e in Italia di più. L’Inter sta preparando la sua prima offerta e toccherà i 40 milioni di euro, vuole far capire a tutti che fa sul serio. Il giocatore dà feedback importanti all’Inter, ci sono stati contatti oggi col direttore Piero Ausilio e gli agenti dell’attaccante. Lookman è tentato dall’Inter e il club ha piacere di questo. Non è soltanto un sondaggio o un sogno, i nerazzurri vogliono fare sul serio e il nigeriano apprezzo. Ad oggi per l’Inter il prezzo è più alto, le parti si parleranno».

ASPETTATIVE – Romano ha proseguito: «Lookman voleva andare al PSG un anno fa, ad agosto non va ad allenarsi e si rischia la rottura. C’è stata anche tensione con Gasperini durante la seconda parte della stagione. Ora lui spera che tutte queste mosse assieme all’Atalanta possano aiutarlo ad andare via e vorrebbe che il club gli vada incontro. Sta ad entrambe le società trovare l’accordo»