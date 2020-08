Romano conferma: “Lazaro in Bundesliga. Clausola Hakimi? La veritÃ …”

Romano conferma: “Lazaro in Bundesliga. Clausola Hakimi? La verità…”

Achraf Hakimi è ufficialmente un giocatore dell’Inter, ma per tanto tempo si è parlato di una presunta clausola “pro” Real Madrid. Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, su “Calciomercato.com” chiarisce la situazione e parla anche del futuro di Valentino Lazaro.

CAMBIA TUTTO – L’Inter ha acquistato Achraf Hakimi dal Real Madrid per 40 milioni più bonus, e secondo indiscrezioni spagnole dal club filtra una linea chiara sull’acquisto: nessun recompra o corsia preferenziale per i blancos: “Semplicemente, il Real tra due anni potrà pareggiare eventuali offerte di altri club. Ma il controllo della situazione rimarrà sempre all’Inter e al giocatore, non certamente al Real”.

SU LAZARO – L’Inter lavora sulle fasce, ma anche in uscita, e conferma quanto detto ieri dal collega Di Marzio: “Valentino Lazaro andrà via dopo il prestito al Newcastle da cui è rientrato in questi giorni: lo vuole il Borussia Moenchengladbach in Bundesliga, l’allenatore Rose lo conosce dai tempi di Salisburgo. Si può fare”.

Fonte: Calciomercato.com – Fabrizio Romano.