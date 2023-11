Romano: «Colpani piace molto all’Inter. La verità su Cuadrado»

Fabrizio Romano parla su SOS Fanta dell’Inter, in particolare dei possibili movimenti di mercato della dirigenza nei prossimi mesi. Focus su Colpani del Monza e su Juan Cuadrado.

MERCATO – Fabrizio Romano svela le sue notizie: «Colpani piace molto all’Inter. Da qui a prenderli i giocatori ce ne passa molto. Anche Frattesi piaceva a tante squadre, in 24 ore è andato all’Inter alla fine. Impossibile dirvi dove andrà Colpani a luglio, perché cambiano allenatori, moduli, budget, cessioni. A me non risulta però che ci sia una trattativa tra Inter e Monza per Colpani. Cuadrado? L’Inter adesso non vuole decidere, è molto contenta della reazione dei giocatori anche a livello dei problemi per infortuni. Secondo me qualcosa farà sul mercato, a prescindere qualcosa in più farà ma non è stato deciso se sugli esterni, in attacco o in difesa. La scelta sarà fatta entro dicembre».