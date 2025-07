Romano: «Clausola Dumfries? Inter ha dovuto ‘concederla’ per un motivo!»

Fabrizio Romano ha spiegato il motivo per cui l’Inter abbia acconsentito all’inclusione di una clausola rescissoria nel contratto di Denzel Dumfries. Di seguito le sue parole.

LA SITUAZIONE – La presenza di una clausola rescissoria di 25 milioni di euro nel contratto di Denzel Dumfries con l’Inter ha sollevati vari interrogativi da parte dei tifosi nerazzurri. Non vi è dubbio che una cifra così “modesta” possa indurre varie big europee a monitorare con attenzione la situazione di mercato dell’olandese, nella consapevolezza di poter attivare la clausola entro la metà di luglio. Tra le big interessate al calciatore vi è sicuramente anche il Barcellona, che però non ha ancora mosso passi concreti per il suo approdo in Catalogna.

Romano e le ragioni alla base della scelta dell’Inter su Dumfries

LA MOTIVAZIONE – A spiegare il motivo della presenza di tale clausola nell’accordo pattuito da Dumfries con l’Inter è stato Fabrizio Romano in un video pubblicato sul suo canale Youtube. Il giornalista, esperto di calciomercato, si è così espresso sul punto: «L’estate scorsa mancava un accordo con l’Inter per rinnovare, poi le parti si sono accordate. Ma quando si arriva così vicino alla scadenza (2025, ndr.) qualcosa al giocatore devi concedere. E l’Inter, in questo senso, ha concesso tale clausola negoziata dalla vecchia agenzia».