Romano chiarisce: «Hojlund-Inter? Necessarie uscite! La situazione»

Fabrizio Romano ha aggiornato sulla situazione di mercato di Rasmus Hojlund, calciatore monitorato dall’Inter negli scorsi mesi. Di seguito le ultime sul punto.

LA SITUAZIONE – Rasmus Hojlund era il preferito dell’Inter per completare il suo reparto avanzato in caso di cessione – in prestito secco o con diritto di recompra – di Francesco Pio Esposito. Con la permanenza, ormai scontata, del giovane campano a Milano, i discorsi sono cambiati drasticamente. L’Inter, dopo aver ingaggiato Ange-Yoan Bonny, percepisce di aver ultimato i discorsi in entrata fino a quando non sarà stata definita l’eventuale cessione di Mehdi Taremi. Solo in quest’ultimo caso, infatti, i nerazzurri tornerebbero sul mercato per ingaggiare una quinta punta. Che difficilmente sarà rappresentata dal calciatore del Manchester United.

Hojlund sempre più lontano dall’Inter: l’aggiornamento di Romano

IL RAGIONAMENTO – A pronunciarsi sul futuro di Hojlund è stato il giornalista Fabrizio Romano direttamente sul suo canale Youtube. L’esperto di calciomercato si è espresso in questi termini sul punto: «Non mi risulta che Hojlund stia spingendo per la cessione. Ha detto che resterebbe molto volentieri al Manchester, a differenza di Sancho o Rashford. Sappiamo dell’interesse dell’Inter per Hojlund, ma il discorso è in stand-by da settimane e dipende da alcune uscite. Se dovesse esserci una cessione, ciò dipenderebbe più dalla volontà dello United che da quella del calciatore».