Romano: «Chelsea non vuole Lukaku, a breve trattative con l’Inter»

Arrivano importanti notizie di mercato, questa volta Fabrizio Romano su Youtube tocca il caldo tema Romelu Lukaku. L’Inter si prepara alla trattativa, che sarà sicuramente lunga, da chiudere con il Chelsea per trattenere il giocatore.

TRATTATIVE – Fabrizio Romano ha dato aggiornamenti di mercato per l’Inter, soprattutto su una questione: «Qual è il reale significato delle parole di Marotta su Lukaku? Ufficialmente ha ragione, perché l’Inter non ha opzione di riscatto, con il Chelsea si è trovato l’accordo solo per un prestito. Lukaku tornerà al Chelsea, non può fare niente. Il giocatore però vuole rimanere a Milano almeno per un’altra stagione. La dirigenza deciderà internamente a fine stagione come procedere, ci sono buoni rapporti con i blues. Bisognerà decidere insieme, anche in base al prossimo tecnico nerazzurro. Se rimane Inzaghi o meno, questo è un dettaglio che fa differenza per il sistema di gioco. Il Chelsea non vuole Romelu Lukaku come attaccante, ha altre priorità».