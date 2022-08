Romano: «Casadei gia d’accordo col Chelsea! Adesso offerta all’Inter»

VICINO − Fabrizio Romano, su Twitter, aggiorna sulla situazione legata a Casadei: «Cesare Casadei ha raggiunto l’accordo con il Chelsea per un contratto di sei anni. La scelta è stata fatta, non andrà al Sassuolo o al Nizza con i “blues” pronti a chiudere l’accordo con l’Inter per il talento del 2003. La prossima offerta ufficiale dovrebbe essere quella giusta per chiudere l’affare a 15 milioni più bonus».