Romano: «Bremer, Inter in testa. Trattative avanzate da gennaio»

Fabrizio Romano ha parlato del futuro di Gleison Bremer, difensore brasiliano del Torino accostato all’Inter: le parole del giornalista.

TWEET – Fabrizio Romano ha risposto così a un utente che gli ha chiesto notizie sul futuro di Gleison Bremer, difensore brasiliano del Torino accostato all’Inter. “L’Inter è sempre in testa alla corsa per Bremer, amico. Vediamo ora cosa succede ma sono in trattative avanzate da gennaio“.

Fonte: Twitter Fabrizio Romano