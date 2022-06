Romano: «Bremer bloccato, aspetta solo l’Inter. Manca intesa col Torino»

Bremer è l’obiettivo numero uno per la difesa, a prescindere dalla partenza di Milan Skriniar. In quel caso, come ribadito da Fabrizio Romano, arriverebbero due difensori.

IN DIFESA – Il difensore brasiliano è stato bloccato dall’Inter e aspetta solo novità dal club nerazzurro, ma dovrà trovare prima o poi l’intesa con il Torino : «Bremer è bloccato da gennaio, poi l’Inter dovrà chiudere la trattativa prima o poi con il Torino, altrimenti poi succedono sorprese. Nel caso in cui dovesse andare via anche Skriniar in quel caso l’Inter proverà anche per Milenkovic».