Romano: «Bonny? Offerta migliorativa in arrivo!» Poi su Hojlund

Romano parla dell’Inter e degli obiettivi di mercato in attacco, ossia: Bonny e Hojlund. Ecco cos’ha raccontato l’esperto di mercato. Il francese del Parma si avvicina a Milano.

OFFERTA MIGLIORATIVA IN ARRIVO – In casa Inter si lavora al calciomercato. Bonny rimane l’obiettivo prioritario per l’attacco. Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha fatto il punto sul proprio canale YouTube: «È pronta a nuova contatti per chiudere un colpo in attacco è l’Inter, che sta preparando un’offerta migliorativa per Yann-Ange Bonny. Siamo arrivati a questa settimana in cui ci saranno nuovi contatti, l’Inter può migliorare la parte fissa. Si continua a lavorare. L’Inter lo vuole prendere quanto prima».

Non solo Bonny, l’Inter resta vigile anche su Hojlund: parla Romano

ATTESA E MOMENTO GIUSTO – Lo stesso Romano ha poi aggiornato su Rasmus Hojlund, che rimane un obiettivo per i nerazzurri. Ma si tratta di un affare che non dovrebbe farsi in tempi celeri, ma bisognerà aspettare: «I contatti su Hojlund continuano sia lato giocatore che lato Manchester United, ma la valutazione rimane piuttosto alta. Quindi l’Inter deve fare le cose al momento giusto, anche per capire quando andrà a spendere per Bonny. Ne capiremo di più, inoltre, l’Inter sta monitorando le prestazioni di Pio Esposito».