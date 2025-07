Romano: «Bisseck vuole rimanere all’Inter! Riflessioni in un caso»

Fabrizio Romano parla del futuro di Bisseck. Il difensore tedesco, corteggiato a Londra dal Crystal Palace, vuole rimanere all’Inter.

INTENZIONI – In casa Inter, si parla pure del futuro di Yann Aurel Bisseck. Il difensore tedesco, corteggiato dal Crystal Palace, però vuole rimanere in nerazzurro. Ecco gli ultimi aggiornamenti arrivati da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube: «Bisseck ha tutte le intenzioni di non fare un passaggio del genere: lui vuole restare all’Inter. Non è una questione di cifre. Ma se dovesse arrivare un’altra squadra che non è il Crystal Palace, con tutto il rispetto per il Palace, il tedesco potrebbe forse riflettere un po’. Ma al momento la situazione è questa: il giocatore vuole rimanere in nerazzurro». Da tenere comunque sempre in considerazione il nome di Koni De Winter del Genoa. Il ragazzo piace tanto alla dirigenza interista.