Romano: «Bastoni, agente in riunione con l’Inter: da capire una cosa»

Bastoni è sulla lista del Tottenham di Conte. L’agente del difensore, che ieri ha chiarito le sue intenzioni (vedi articolo), si trova proprio in questi minuti nella sede dell’Inter (vedi articolo). Di seguito le ultime di Fabrizio Romano

IN ATTESA – Alessandro Bastoni è molto richiesto in Premier League con il Tottenham di Antonio Conte in prima linea: “L’agente di Bastoni, Tullio Tinti, è ora in riunione con il CdA dell’Inter, ancora in attesa di capire se il Tottenham farà un’offerta ufficiale. Il Tottenham discute anche di Pau Torres con il Villarreal durante i colloqui per Lo Celso, nella lista di Paratici dalla scorsa estate”, così Fabrizio Romano.