Romano: «Alaba ha già l’accordo con una big europea: ecco quale»

Fabrizio Romano, giornalista di “Sky Sport” ed esperto di calciomercato, ha fatto il punto sul futuro di David Alaba, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco e pronto a cambiare maglia alla fine della stagione

STRADA TRACCIATA – Ancora pochi mesi e David Alaba potrà cambiare squadra. Il duttile mancino austriaco, in scadenza di contratto, ha raggiunto un’intesa di massima con il Real Madrid a fine gennaio. Secondo Fabrizio Romano, è già pronto un precontratto, per Alaba, della durata di quattro stagioni con il club spagnolo. Ma il terzino del Bayern non ha ancora messo la sua firma su quei documenti, e altri club (come Liverpool e Chelsea) starebbero cercando di convincerlo. Alaba, però, ha dato priorità al Real Madrid. Nei mesi scorsi, il 28enne austriaco era stato accostato anche all’Inter.

