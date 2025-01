Roma su Buchanan e Frattesi, ma Inter non fa sconti: facciamo chiarezza

La Roma continua a lavorare sul mercato per rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione, ma si trova di fronte alla fermezza dell’Inter, che non intende fare concessioni per quanto riguarda Davide Frattesi e Tajon Buchanan.

INTER FERMA – Entrambi i giocatori sono obiettivi dichiarati del club giallorosso, ma le richieste della società nerazzurra complicano le trattative. Tajon Buchanan, esterno canadese classe 1999, è uno dei profili su cui la Roma ha messo gli occhi per migliorare la qualità sulle fasce. L’Inter, dal canto suo, ribadisce che non intende cedere il giocatore in prestito. Il club milanese considera Buchanan un elemento strategico per il presente e il futuro, e una sua partenza sarà presa in considerazione solo di fronte a un’offerta di acquisto a titolo definitivo. La Roma, consapevole delle difficoltà economiche, spera di poter trovare una soluzione alternativa.

La Roma propone Cristante, ma serve un’offerta concreta

FACCIAMO CHIAREZZA – Anche per Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter e già obiettivo della Roma in passato, le trattative si preannunciano tutt’altro che semplici. Il club giallorosso ha messo sul tavolo il nome di Bryan Cristante come possibile contropartita tecnica, un profilo che piace alla dirigenza nerazzurra. Anche in questo caso l’Inter non sembra intenzionata ad accettare scambi, preferendo un’offerta economica diretta che rispetti la valutazione del giocatore, stimata intorno ai 50 milioni di euro (compresi i bonus). La Roma, dal canto suo, sta valutando se effettuare un investimento importante per Frattesi, un giocatore che rappresenterebbe una pedina fondamentale nel centrocampo di Claudio Ranieri.

STESSA POSIZIONE – Il messaggio dell’Inter è chiaro: né Buchanan né Frattesi lasceranno Milano se non a fronte di offerte concrete e soddisfacenti. La società intende mantenere alta la qualità della rosa e non è disposta a indebolirsi senza ottenere un ritorno adeguato. Per la Roma, questa fermezza rappresenta un ostacolo significativo, ma anche una sfida che potrebbe portare a manovre di mercato più creative. Con la finestra di trasferimenti in pieno svolgimento, le prossime settimane saranno decisive per capire se i giallorossi riusciranno a convincere i nerazzurri.