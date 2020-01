Roma decisa, vuole Politano: caldo lo scambio con Spinazzola – CdS

Il “Corriere dello Sport” scrive che la Roma è decisa su Politano. Con l’Inter si tratta uno scambio con Spinazzola, che torna utile per Conte.

SCAMBIO IN VISTA – Matteo, torna a casa. All’indomani del grave infortunio di Zaniolo, Gianluca Petrachi rompe gli indugi: salvo colpi di scena, prenderà Politano dall’Inter. Dopo una prima chiacchierata esplorativa, in serata ha chiuso lo scambio con Leonardo Spinazzola. Tutti e due sono giocatori assistiti da Davide Lippi e tutti e due avevano perso il posto da titolare nelle rispettive squadre. Politano, già sondato a metà dicembre, realizzerà il sogno di giocare nella squadra che lo ha allevato fino alla Primavera. L’Inter invece è stata convinta attraverso l’inserimento nell’affare di un calciatore più utile per Conte: Spinazzola è un esterno che può essere facilmente sfruttato su entrambe le fasce nel 3-5-2. Resta da capire se si tratterà di uno scambio di prestiti o se invece i giocatori si muoveranno a titolo definitivo. La trattativa tra i club andrà avanti oggi.

Politano, classe ‘93, non ha mai debuttato con la Roma pur essendo stato una colonna del settore giovanile, con tanto di scudetto Allievi vinto nel 2010. Dopo due stagioni di apprendistato in C al Perugia e in B al Pescara, venne venduto al Sassuolo per 3,5 milioni nell’estate 2015. E lì che l’Inter di Spalletti lo ha pescato un anno e mezzo fa, pagandolo circa 25 milioni. Finito in panchina con Conte, può ricollocarsi con Fonseca che lo stima moltissimo: sarebbe l’esterno destro perfetto in attacco, perché potrebbe sfruttare il piede mancino sui rientri verso l’area di rigore. Nel rapporto qualità/investimento, Politano è stata considerata la soluzione migliore. Più di Suso, offerto dal Milan ma poco apprezzato dalla Roma, e persino di Mertens, che il Napoli non vuole vendere in Italia e soprattutto costerebbe moltissimo (circa 8 milioni lordi per tre anni) in termini d’ingaggio.