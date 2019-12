Roma, affondo per Politano solo se prima esce un altro – GdS

La Roma è interessata a Matteo Politano dell’Inter, ma l’arrivo del 26enne dipende dalla liberazione di un posto in attacco. Ecco l’ipotesi avanzata dalla “Gazzetta dello Sport”.

VALZER INIZIATO – La Roma sarebbe interessata all’acquisto di Matteo Politano, ritenuto funzionale per il modulo offensivo di Paulo Fonseca. Per il 26enne dell’Inter si tratterebbe di un ritorno a casa, essendo cresciuto nel vivaio del club capitolino. Tuttavia il reparto offensivo giallorosso è già numericamente ampio, quindi Politano potrebbe arrivare solo se prima si liberasse un posto. Il principale indiziato a partire sembra Cengiz Under, che in questa stagione sta vivendo una parabola simile a quella del numero 16 nerazzurro. Lo scorso anno, a questo punto della stagione, il turco in forza alla Roma aveva disputato 21 gare tra Serie A e Champions League, partendo titolare in 17 occasioni. Aveva inoltre messo a segno 5 reti, di cui 3 in Europa. Quest’anno invece, complice un infortunio, le presenze sono appena 10 (4 da titolare) e i gol all’attivo 1, alla prima giornata contro il Genoa.

POLITANO IN GRIGIO – Situazione molto simile per Politano. Voluto da Luciano Spalletti all’Inter per la sua estrema duttilità nella trequarti offensiva, sta pagando il maggiore integralismo di Antonio Conte. Nel 2018/19 Politano aveva disputato 23 gare prima di Natale, partendo titolare in 18 di queste, e trovando le prime due reti in nerazzurro. Quest’anno, invece, le presenze sono solo 14, con appena 2 di queste dal primo minuto; le reti addirittura non pervenute. Una chiara bocciatura dal tecnico salentino, che è tuttavia consapevole dell’importanza di ogni risorsa, in un reparto così ridotto.