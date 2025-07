Rolfes (ds Bayer Leverkusen): «Vogliamo trattenere Xhaka! Una certezza»

Simon Rolfes, direttore sportivo del Bayer Leverkusen, si è pronunciato in merito al futuro del centrocampista Granit Xhaka, accostato all’Inter per l’eventuale sostituzione di Hakan Calhanoglu. Di seguito le sue parole.

POTENZIALE AFFARE – Granit Xhaka del Bayer Leverkusen è uno dei nomi sui quali potrebbe concentrarsi l’attenzione dell’Inter in caso di addio di Hakan Calhanoglu, obiettivo di mercato del Fenerbahce. Il centrocampista svizzero rappresenta un elemento di indubbia affidabilità, data la sua significativa esperienza nel calcio internazionale e le doti da lui mostrate nei palcoscenici più importanti. Il suo inserimento nella rosa di Cristian Chivu coinciderebbe con la volontà nerazzurra di inserirlo nella posizione di mediano del 3-4-2-1 che ha in mente il tecnico rumeno, con Nicolò Barella chiamato ad agire al suo fianco. Al momento non vi è nulla di concreto tra le parti, ma le caratteristiche dell’elvetico inducono a considerarlo un candidato serio per il centrocampo dell’Inter.

Rolfes su Xhaka: posizione chiara del Bayer Leverkusen

IL FUTURO – A pronunciarsi sulla situazione di mercato di Xhaka è stato il ds del Bayer Leverkusen Simon Rolfes, il quale ne ha parlato in questi termini a WELT: «Granit è un giocatore molto importante per noi, per il club e per la squadra. Il nostro principale interesse è tenerlo. Certo, c’è interesse per lui; dobbiamo parlare con il giocatore per capire quali sono le sue ambizioni. Ma una cosa è chiara: un trasferimento avverrebbe solo se si trattasse di una situazione vantaggiosa per tutti».