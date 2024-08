Rodriguez non farà felice Inzaghi: tutto definito lontano dall’Inter

Non sarà Rodriguez l’innesto in difesa per l’Inter 2024-2025. L’ormai ex obiettivo che Inzaghi avrebbe voluto ha definito il suo trasferimento a parametro zero.

VA ALTROVE – Ricardo Rodriguez si diceva che fosse il preferito di Simone Inzaghi, fra i tanti giocatori accostati all’Inter per la difesa come braccetto sinistro per fare il vice di Alessandro Bastoni. Il motivo è presto detto: conosce già la Serie A, avendoci giocato per anni con le maglie di Milan e Torino. Ma la sua esperienza in Italia si è chiusa lo scorso 30 giugno, quando è scaduto il contratto con i granata. Perché adesso andrà da un’altra parte.

Rodriguez non va da Inzaghi all’Inter: accordo chiuso

IL TRASFERIMENTO – Se ne parlava già da qualche giorno, ma ora è arrivato il momento di definire il passaggio: Rodriguez va al Real Betis. Accordo raggiunto con la squadra di Siviglia, tanto che il difensore svizzero domani firmerà il contratto e andrà a unirsi nel ritiro di Marbella. Sarà un accordo biennale, quindi oltre questa stagione. Con buona pace di Inzaghi, che dovrà cercare un altro profilo per l’Inter 2024-2025. Magari più giovane, come da preferenza della proprietà Oaktree, visto che Rodriguez il prossimo 25 agosto compirà trentadue anni.