Rocchi: “Vidal ha senso per Conte, Marotta per l’Inter predilige altro”

Conte e Marotta sarebbero divisi sul nome di Vidal. È quanto fa sapere il giornalista Francesco Rocchi, che in collegamento da Milano per “Calcio Totale” su Rai Sport + commenta le possibili operazioni di calciomercato a gennaio per i nerazzurri.

CHI ARRIVA? – Francesco Rocchi parla del mercato di gennaio dell’Inter: «Arturo Vidal ha molto senso per quello che riguarda il punto di vista di Antonio Conte. Semmai è Giuseppe Marotta che predilige un progetto più a lungo termine, vedi da qui il nome che è in pole position che è quello di Dejan Kulusevski, il giovane talento dell’Atalanta che sta giocando al Parma. Quello è un obiettivo, come è un obiettivo quello di Rodrigo de Paul. Conte vuole vincere subito, sta facendo dei miracoli ma comunque la rosa è davero corta. Se pensiamo alla rosa della Juventus in questo momento Conte sta facendo un miracolo».