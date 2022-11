Robinson piace, ma difficilmente si farà alle condizioni dettate dall’Inter: la situazione

Antonee Robinson è un nuovo obiettivo dell’Inter per quanto riguarda la fascia sinistra e i quotidiani sportivi lo hanno ribadito anche questa mattina (vedi articolo), ma sarà difficile strappare un “sì” dal Fulham alle condizioni dettate dal club nerazzurro e in questo articolo vi spiegheremo il perché.

DIFFICILE – Nelle ultime ore si è fatto con insistenza il nome di Antonee Robinson, esterno sinistro statunitense di proprietà del Fulham. Come già ribadito precedentemente, il club inglese valuta il ragazzo circa 20 milioni. La dirigenza dell’Inter proverà ad intavolare una trattativa con il suo club la prossima estate o già a gennaio qualora la situazione legata a Robin Gosens dovesse sbloccarsi. Resta però una difficoltà da tenere conto: se da una parte il contratto in scadenza nel 2024 può essere un vantaggio a livello economico, dall’altra, però, potrebbe rappresentare un problema per l’Inter se si parla di formule. In Viale della Liberazione, difatti, si parla di possibile prestito oneroso con diritto di riscatto, ma è difficile che il Fulham accetti a meno che non prolunghi di un altro anno il contratto.