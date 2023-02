Rivoluzione Inter, squadra giovane e sostenibile: i prescelti di Ausilio − TS

L’Inter in estate è pronta a operare una piccola rivoluzione. La società punta a ringiovanire la rosa e ad abbassare il monte ingaggi. L’obiettivo resta quello di continuare a vincere, adottando però una filosofia più sostenibile. Come riportato da Tuttosport sono diversi i calciatori che Piero Ausilio sta osservando con attenzione.

RIVOLUZIONE GIOVANILE − Le difficoltà economiche dell’Inter sono sotto gli occhi di tutti. L’obiettivo è ringiovanire la squadra e abbassare il monte ingaggi. Tra i sacrificabili ci sono i nomi di Denzel Dumfries e Robin Gosens. L’olandese è l’indiziato numero uno per rimpinguare le casse del club, soprattutto visto il grande interesse che c’è nei suoi confronti. Per sostituirlo Piero Ausilio ha messo gli occhi sul talento del del Bruges Tajon Buchanan, seguito ormai dal Mondiale in Qatar. Al posto dell’esterno tedesco, Ausilio sta invece pensando al giovane Mitchel Bakker del Bayer Leverkusen. In difesa dovrà essere sostituito anche Milan Skriniar e il nome più gettonato è sempre quello di Tiago Djaló del Lille. Molto complicata è invece la strada che porta a Benjamin Pavard, che potrebbe rinnovare con il Bayern Monaco. A centrocampo sembra più difficile pensare a un addio di Brozovic, che però non è del tutto escluso. Se ciò dovesse avvenire Ausilio ha segnato il nome di Yunus Musah del Valencia (leggi Qui).

Fonte: Stefano Pasquino – Tuttosport