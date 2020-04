Rivoluzione Inter se parte Lautaro Martinez: 3 big in attacco e Vidal – SM

Condividi questo articolo

Nel notiziario di “Sportmediaset” si fa il punto sul mercato dell’Inter. Al centro di tutto c’è sempre il futuro di Lautaro Martinez: un suo eventuale trasferimento al Barcellona scatenerebbe la rivoluzione in attacco. Nell’operazione potrebbe rientrare in prestito Griezmann (oltre a Vidal), Mertens e Giroud sono due opzioni a parametro zero

RIBALTONE – Una rivoluzione in lingua francese dell’attacco interista. Romelu Lukaku sembra essere l’unico confermato tra i bomber nerazzurri. Lautaro Martinez vorrebbe restare a Milano ma è fortemente tentato da Messi e dai 10 milioni all’anno che il Barcellona sta offrendo al suo agente per convincerlo. Con l’emergenza Coronavirus e con le voci di un club blaugrana impossibilitato a pagare cash, l’ultima parola spetta all’Inter. Steven Zhang è stato chiarissimo: nessuno scambio alla pari con Griezmann, no a contropartite come Junior Firpo o Rakitic. Sì a Vidal, sempre nei pensieri di Conte, e un assegno da 90 milioni. Per concludere l’operazione i nerazzurri vorrebbero anche il prestito di Griezmann, con ingaggio da 17 milioni da dividere tra i due club. Il posto di Sanchez potrebbe essere preso da Dries Mertens, grazie anche al pressing di Lukaku. Giroud dovrebbe essere il vice belga: il francese sta per accettare la proposta biennale del club.

Fonte: Sportmediaset.