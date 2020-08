Rivas rinnova con l’Inter: definito un nuovo prestito per l’ex Primavera

Rivas è un prodotto del settore giovanile dell’Inter, che nell’ultima stagione ha giocato in prestito alla Reggina. Il sito del quotidiano honduregno Diez annuncia il rinnovo con i nerazzurri dell’esterno classe 1998, che rimarrà in Calabria anche per la prossima Serie B.

LA SCELTA – “Il futuro del centrocampista honduregno Rigoberto Rivas continuerà a essere nel calcio italiano, almeno per le prossime tre stagioni. In questo sabato (appena concluso, ndr) il ventiduenne ha esteso il suo contratto fino al 2023 con il club di Serie A. Le trattative si sono concluse grazie all’intervento del suo agente Filippo Pacini, che lo rappresenta tramite l’agenzia Vigo Global Sport Service. L’Inter e Rivas valuteranno la possibilità di un’eventuale inserimento nella prima squadra, ora allenata da Antonio Conte, se e quando ci sarà il momento giusto. Nella prossima stagione, intanto, Rivas proseguirà il suo prestito con la Reggina e lo farà nel campionato di Serie B, dopo aver giocato sedici partite nell’ultimo campionato (di cui otto da titolare) con due gol. La permanenza di Rivas alla Reggina è vista bene dalla nazionale dell’Honduras: il commissario tecnico Fabian Coito troverà un giocatore in forma per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar”.

Fonte: Diez.hn