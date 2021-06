Rivas, nessun riscatto dalla Reggina: ritorna all’Inter

Rigoberto Rivas sarà destinato a tornare nuovamente all’Inter dopo il prestito di un anno alla Reggina. Come riporta “TuttoReggina”, la società calabrese non riscatterà il giocatore dell’Honduras

NIENTE RISCATTO − La Reggina non riscatterà l’attaccante Rigoberto Rivas che dovrebbe tornare nuovamente all’Inter. Il giocatore classe 1998, nonostante le cinque reti in 27 partite di Serie B, non rimarrà in Calabria. Come riporta “TuttoReggina”, per il nazionale dell’Honduras, il diritto di riscatto era prefissato per circa un milione e mezzo di euro. Cifra che la società amaranto non pagherà all’Inter. Il giocatore, nuovamente, ritornerà ad Appiano Gentile e il suo futuro sarà, dunque, da valutare.