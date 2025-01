Riso ieri in sede all’Inter, il tema? Un baby in prestito: il punto – TS

Ieri la presenza in sede all’Inter dell’agente di Davide Frattesi, Beppe Riso, aveva fatto sospettare una possibile riapertura sul fronte del centrocampista di Fidene. Niente di tutto ciò, si è parlato di tutt’altro.

IL PUNTO – Si è toccato probabilmente anche il tema Frattesi, ma le discussioni tra l’Inter e l’agente Beppe Riso in realtà si sono ampiamente dirottate su un altro tema. Ossia su quello legato a Valentin Carboni. Il baby talento argentino del 2005, in prestito al Marsiglia, che difficilmente la squadra francese potrà riscattare se si fa riferimento alle condizioni pattuite in estate, ossia dell’opzione di riacquisto a 40 milioni di euro. Infatti, Carboni ha subito un pesante infortunio, che lo ha praticamente costretto a finire anzitempo la sua stagione già a ottobre. Il procuratore e l’Inter dovranno dunque decidere il da farsi.

Il futuro di Carboni è nuovamente da scrivere: Inter e Riso in contatto

FUTURO – L’ipotesi più plausibile è quella di un ritorno a fine prestito di Carboni all’Inter. Il ragazzo è in riabilitazione e ne avrà ancora per un po’. Da capire poi cosa succederà in estate. Il talento dell’argentino è fuori discussione, ma la questione è una: quando e come rientrerà dall’infortunio? Intanto, ieri ne hanno parlato in sede i dirigenti dell’Inter e Riso. Nelle prossime settimane potrebbero arrivare altre novità.

Fonte: Tuttosport – Ivan Cardia