Riscatto Sensi, il Sassuolo non molla: chiesto giovane nerazzurro – TMW

Inter e Sassuolo sono ancora al lavoro per il riscatto di Stefano Sensi. Secondo quanto riportato da “TuttoMercatoWeb” la squadra nerazzurra vorrebbe arrivare ad uno sconto dei 20 milioni inizialmente pattuiti. L’ultima idea è l’inserimento di Pirola, giovane difensore nerazzurro, nella trattativa

RISCATTO – Inter e Sassuolo sono al lavoro per risolvere la questione relativa al riscatto di Stefano Sensi da parte del club nerazzurro. Secondo quanto riportato da “TuttoMercatoWeb” i nerazzurri cercano uno sconto sui 20 milioni inizialmente pattuiti per il riscatto. I neroverdi per accontentare le richieste dei nerazzurri hanno richiesto una contropartita: si tratta di Lorenzo Pirola, difensore classe 2002. Il talento italiano ha esordito con i nerazzurri ed è considerato un ottimo prospetto. Proprio per questo l’Inter fa muro e non vorrebbe privarsi del giovane difensore. Si attendono sviluppi nelle prossime settimane.