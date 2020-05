Riscatto Perisic in bilico, il Bayern Monaco vuole uno sconto – TS

“Tuttosport” fa il punto della situazione Perisic. Il Bayern Monaco è orientato a chiedere uno sconto per il croato.

RISCATTO IN BILICO – Senza la pandemia sabato 16 maggio sarebbe terminata la Bundesliga, motivo per cui Inter e Bayern avevano fissato al 15 maggio la scadenza per i tedeschi per esercitare o meno il diritto di riscatto fissato a 20 milioni per Perisic. Al momento a Milano non ci sono sensazioni positive. Al momento ii tedeschi non sembrano convinti di investire tale cifra.

RITORNO IN CAMPO – Perisic ha messo insieme buoni numeri, ma ha smesso di giocare a febbraio per un infortunio. Domenica per la ripresa del campionato tornerà a disposizione. E questo alla lunga potrebbe giocare a favore dell’Inter. Se il croato dovesse terminare bene la stagione non è da escludere che Rummenigge possa bussare alla porta del suo ex club per trattarne l’acquisto, ma a cifre differenti di quelle stabilite nella scorsa estate.

CIFRE DA RIVEDERE – Anche perché Perisic avrà un peso a bilancio abbastanza basso per i nerazzurri, di 6,5 milioni. Evidentemente Marotta potrebbe accttare un’offerta più bassa pur di vendere l’ala. Liberandosi di un ingaggio da 4 milioni netti fino al 2022 e vendendo comunque una discreta plusvalenza.