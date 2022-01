Riqui Puig può lasciare Barcellona a gennaio, ipotesi Serie A: Inter in corsa

Riqui Puig si è aggiunto alla lunga lista dei partenti del Barcellona, che sta cercando di sfoltire la rosa. In Spagna – precisamente sul quotidiano Sport – si ipotizza la partenza immediata del canterano, che in Italia piace anche all’Inter ma non solo

OCCASIONE INVERNALE – A quindici giorni dalla chiusura del mercato invernale, Riqui Puig si trova nella posizione di poter lasciare la Spagna. Il centrocampista classe ’99 è l’ultima opzione del Barcellona nel reparto centrale e chiede spazio. A lui la scelta più difficile: continuare a fare panchina nel club in cui è cresciuto o rilanciarsi altrove? Riqui Puig può restare nella Liga, visto Celta Vigo, Getafe, Granada e Real Betis Balompié hanno già mostrato interesse per lui. In Inghilterra è l’Arsenal ad aver messo gli occhi sul 22enne scuola Barça, su cui c’è anche grande interesse dalla Serie A. Secondo quanto ripreso dal quotidiano spagnolo Sport, Riqui Puoi piace a Inter, Juventus, Milan e Napoli, tutte pronte e cogliere l’occasione di mercato. Può essere il colpo last minute e low cost per completare il centrocampo entro fine gennaio?