Rios, la Roma presenta un’offerta! L’Inter sullo sfondo – Sky

Non solo l’Inter, ma anche la Roma sta stringendo i contatti con il Palmeiras per Richard Rios. Questo quanto riportato da Sky Sport.

CONTATTO – Stando a quanto riportato da Sky Sport, la Roma avrebbe presentato un’offerta ufficiale al Palmeiras per Richard Rios, centrocampista reduce da un’ottima esperienza al Mondiale per Club. Attualmente, però, tra le due società resta una distanza economica di circa cinque milioni di euro. Parallelamente, la Roma continua a lavorare anche su altri profili per rinforzare la mediana. I contatti con Neil El Aynaoui del Lens sono già ben avviati. Sul giocatore non c’è solo l’interesse dei giallorossi: anche l’Inter avrebbe preso informazioni sul brasiliano, monitorando da vicino la situazione in vista di possibili sviluppi nei prossimi giorni.