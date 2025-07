Rios è il nuovo nome per il centrocampo dell’Inter! Il profilo

Richard Rios si aggiunge alla rosa dei candidati vagliati dall’Inter per sostituire Hakan Calhanoglu, ovviamente nella premessa che il turco lasci in estate. Di seguito un quadro delle caratteristiche del calciatore colombiano.

L’INTERESSE – Richard Rios è uno dei giocatori monitorati dall’Inter per il caso di addio di Hakan Calhanoglu nella finestra estiva di mercato. Il centrocampista del Palmeiras si aggiunge a un ventaglio di candidati, della Serie A e del calcio estero, su cui si è concentrata l’attenzione della dirigenza nerazzurra per rinforzare il proprio centrocampo. Con l’addio del turco sempre più plausibile, dopo il recente scontro a distanza con Lautaro Martinez e le dichiarazioni chiare di Giuseppe Marotta sul riferimento dell’argentino al numero 20 nerazzurro, emerge in maniera evidente l’esigenza di individuare un profilo all’altezza con cui sostituire il proprio regista. E, come riferito da Matteo Moretto, il classe 2000 potrebbe essere il prescelto.

Rios sul taccuino dell’Inter: tipo e caratteristiche!

IL GIOCATORE – Rios rappresenta uno dei centrocampisti più interessanti del panorama internazionale. Il colombiano, autore di un ottimo Mondiale per Club con la squadra brasiliana, nasce come mediano ma è in grado di agire con qualità nella costruzione del gioco offensivo. Le sue doti fisiche ne risaltano le qualità in fase di lettura e rottura del gioco avversario, mentre l’abilità di cui è in possesso nella gestione del pallone lo rendono adatto anche al ruolo di regista di una squadra intenzionata a giocare in verticale – come l’Inter. Al momento si parla soltanto di informazioni richieste dai nerazzurri per il colombiano, ma l’inserimento del suo nome nell’agenda dei meneghini è da tenere seriamente in considerazione in vista del futuro. Anche se quella clausola da 60 milioni di euro rende molto complicato l’affare.